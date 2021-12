[아시아경제 김철현 기자] 에스원은 9일 2022년 정기 임원인사를 실시했다고 밝혔다. 에스원은 이번 인사를 통해 성과주의 원칙을 바탕으로 리더십과 전문성을 종합적으로 고려해 부사장 1명, 상무 3명 등 총 4명이 승진했다고 설명했다.

에스원은 특히 도전정신과 혁신 마인드로 회사 각 부문의 미래를 이끌어 나아갈 인물을 중점 선발했으며 경영자로서의 자질과 성장잠재력을 보유한 리더를 중용했다고 덧붙였다.

에스원은 이번 정기인사에 이어 조만간 조직개편과 보직인사를 마무리하고 내년도 사업전략을 구체화해 나갈 계획이다.

〈승 진 〉

◇부사장 ▶이규해

◇상 무 ▶유태상 ▶김석주 ▶정우석

