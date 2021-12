[프로필] 박학규 삼성전자 세트부문 경영지원실장 사장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사에서 박학규 DS부문 경영지원실장 사장을 세트(SET)부문 경영지원실장 사장으로 선임한다고 밝혔다.

박학규 삼성전자 세트부문 경영지원실장 사장은 삼성전자 VD사업부 지원그룹장, 무선사업부 지원팀장, SDS 사업운영총괄, 삼성전자 DS부문 경영지원실장 등을 역임하며 회사 발전에 기여했다는 평가를 받는다. 삼성전자는 박학규 사장이 핵심사업과 부서를 두루 경험하면서 전체 사업에 대한 폭넓은 안목을 보유하고 있어 최고재무책임자(CFO)로서 역량을 발휘할 것으로 기대된다고 밝혔다.

△ 1964년생 △ 서울대 경영학 / 한국과학기술원(KAIST) 경영학 석사

△ 주요 경력

- 2020.01 ~ 현재 삼성전자 DS부문 경영지원실장

- 2017.11 ~ 2020.01 삼성SDS 사업운영총괄

- 2014.05 ~ 2017.03 미래전략실 경영진단팀장

- 2010.12 ~ 2014.04 삼성전자 무선사업부 지원팀장

2002.01 ~ 2010.12 전략기획실 사업지원팀 담당임원

2001.07 ~ 2002.01 삼성전자 VD사업부 지원그룹장

1995.01 ~ 2001.06 삼성전자 영상사업부 SAMEX 담당차장(멕시코)

1993.09 ~ 1994.12 삼성전자 해외관리그룹 담당과장

1988.02 ~ 1993.09 삼성전자 경리팀 담당과장

