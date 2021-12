농협은행, NH멤버스 앱을 통한 '기부' 고객 대상 캠페인 실시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 이달 31일까지 NH멤버스 앱의 '기부」 메뉴에서 NH포인트를 기부한 고객을 대상으로 ‘사랑은 나누고 포인트는 더하기 캠페인’을 실시한다고 7일 밝혔다.

첫번째 행사는 NH멤버스 앱 '기부' 메뉴에서 1천 포인트 이상 정기기부 등록 후 2개월간 기부를 유지한 고객을 대상으로 추첨을 통해 500명에게 최초 2개월간 납부한 기부금의 두 배를 NH포인트(1만 포인트 한도)로 적립해준다.

두번째 행사는 NH멤버스 앱 '기부' 메뉴를 통해 1000 포인트 이상 즉시 기부한 고객을 대상으로 추첨을 통해 200명에게 기부한 금액만큼의 NH포인트(500-포인트 한도)를 적립해준다. 행사에 대한 적립 포인트는 내년 3월 중 일괄 지급될 예정이다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “이번 캠페인이 주변 이웃들에게 작게나마 보탬이 되었으면 한다.”라며, “앞으로도, NH멤버스 앱 '기부' 를 통해 지속적으로 주변의 이웃들에게 따뜻함을 전하겠다.”고 말했다.

