[아시아경제 임혜선 기자] 삼성물산 패션부문의 프랑스 디자이너 브랜드 아미(AMI)가 부산 부산진구 부전동에 위치한 롯데백화점 부산본점 에비뉴엘관 지하 1층에 매장을 열었다고 7일 밝혔다. 아미 롯데백화점 부산본점 매장은 아미의 국내 여덟 번째이자 부산 지역 두 번째 단독 매장이다.

83.2㎡(약 25평)의 규모로, 프랑스 파리 부티크의 건축적인 요소를 담은 글로벌 스토어 콘셉트가 적용됐다. 아미는 남성 컬렉션과 하트 컬렉션으로 매장을 구성했다.

이번 시즌에는 90년대 레트로 무드를 강조했다. 특히 올겨울에는 ‘다운 재킷’을 처음으로 선보였다. 아미의 다운 재킷은 짧은 기장과 중간 기장 제품으로 구성됐다.

아미는 현재 전 세계적으로 플래그십 스토어, 백화점·편집숍 등 350여 곳에서 제품ㅇ르 판매하고 있다.

