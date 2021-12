유엔평화유지 장관회의 오늘부터 개최

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리 정부가 주관하는 유엔 평화유지 장관회의가 7일부터 열린다. 유엔 평화유지 장관회의는 유엔의 평화 안보 분야 최대 회의 중 하나로, 아시아 국가가 주최하는 것은 이번이 처음이다.

7일 정부에 따르면 유엔총회 산하 평화유지활동 특별위원회(C-34) 회원국인 155개국 외교·국방부 장관을 대상으로 ‘2021 서울 유엔 평화유지 장관회의'를 이틀간 진행할 예정이다.

첫날 일정인 개회식과 1·2세션 회의가 이날 오후 화상회의 방식으로 진행된다. 개회식에는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 영상 메시지를 전하고 정의용 외교부 장관과 서욱 국방부 장관이 개회사를 한다. 장-피에르 라크루아 유엔 평화활동국(DPO) 사무차장 등 유엔 사무차장 3명도 한국을 찾아 개회식에 참석한다.

'평화의 지속화'에 대해 논의하는 1세션은 정의용 장관이 의장을 맡는다. 압둘 모멘 방글라데시 외교장관이 기조발제를 하고 중국, 영국, 캐나다 등이 기여 공약을 밝힐 예정이다.

2세션은 '파트너십, 훈련, 역량강화'를 의제로 아툴 카레 유엔 운영지원국(DOS) 사무차장이 주재하며 일본, 독일, 북대서양조약기구(NATO) 등이 참여한다.

특히 2세션에선 서욱 장관이 기조발제를 맡아 한국의 첨단 정보통신(IT) 기술을 유엔 임무단에 적용하는 '스마트 캠프', 아프리카 소재 임무단에 정찰 헬기 공여 등 한국의 기여 공약을 발표한다.

8일에는 '임무수행능력'을 의제로 한 3세션과 '민간인 보호 및 안전'의 4세션이 진행된다.

당초 이번 회의는 100여 개국 대표단이 직접 방한하는 대면 회의로 준비됐다. 팬데믹 이후 최대 규모의 장관급 국제회의가 될 것으로 기대를 모았으나 코로나19의 새로운 변이인 오미크론이 확산하면서 전면 화상 개최로 전환됐다. 이번 회의는 올해 정부가 진행해온 유엔 가입 30주년 기념행사의 대미 격이기도 하다.

한국은 1991년 9월 유엔 가입 이후 1993년 소말리아 건설공병대대(상록수부대) 파견을 시작으로 유엔 평화유지 활동에 꾸준히 기여해 왔으며 현재는 10위 재정공여국, 37위 병력공여국(올해 8월 기준)으로 자리매김했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr