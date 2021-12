김종인 "文 정부 심판, '공정과 상식의 새 정부' 尹으로 정권 교체"

[아시아경제 이현주 기자] 김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장이 6일 "무능하고 부패한 문재인 정부를 심판하고 벼랑 끝에 선 민생과 경제를 되살리는, 공정과 상식을 바로 세우는 새 정부 구성을 위한 대장정 출발점에 섰다"며 윤석열 대선후보로 정권교체를 이뤄내겠다고 밝혔다.

김 총괄 선대위원장은 이날 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 선대위 출범식에 참석해 "정부의 무능과 부패를 헤아릴 수 없다. 민생은 절망에 빠지는데 대통령은 오늘도 알맹이 없는 통계만 자랑하고 있다"며 이처럼 말했다.

그는 "소중히 지켜야 할 헌법 질서를 사사로이 무너뜨려 사법부를 행정의 부속품인 양 다뤘고 입법부를 청와대의 친위대처럼 만들었다"고 지적했다. 또 "가진 것이라고는 집 한 채밖에 없는 퇴직자들이 이제 집을 팔아 세금을 내야 하는 형편이 됐다"며 "내 집 마련의 꿈이 사라진 청년들의 좌절과 분노는 또 어떤가"라고 묻기도 했다.

특히 고위공직자수사처(공수처)를 가리켜 "자신들의 부정부패가 세상에 드러나려고 하자 급기야 검찰 수사권마저 빼앗고 자신들의 충격 노릇을 할 이상한 수사기구를 설치했다"며 평가절하했다. 그는 "공수처가 지금까지 보여준 무능과 편파성에 대해 과연 이 정권이 어떤 말을 할 수 있을지 궁금하다"고 덧붙였다.

윤 후보가 정치에 나선 과정을 언급하며 "검찰총장 한 명을 내쫓기 위해 정부부처를 총 동원해 온갖 해괴한 일을 벌였다"고도 했다. 그러면서 "국민은 양쪽으로 갈라져 극심한 정치적 대결을 겪어야 했다"며 "이에 대해 대통령은 아무런 사과나 반성의 말도 없이 오로지 자신의 측극에게만 마음의 빚이 있다고 말하고 있다"고 했다.

김 총괄 선대위원장은 "무엇보다 청년에게 희망을 줘 일자리를 찾고 젊은 부부가 맘놓고 아이를 키울 수 있는 나라로 거듭 태어나야 한다"며 "청년들이 살기 힘나는 세상을 만들어 냉소적인 젊은 층의 정치 참여를 끌어내야 한다"고 강조했다.

이어 "팬데믹으로 세상이 빠르게 변하고 있다"면서 "더 이상 국가 재정을 함부로 낭비할 없어 새로운 성장의 동력을 찾아야 시기"라고 덧붙였다.

