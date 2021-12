OK저축은행 "예·적금 통장, 타행 이체없이 한 번에 만드세요"

[아시아경제 송승섭 기자]OK저축은행이 정기예금 가입 시 모바일뱅킹으로 다른 은행 잔액을 한 번에 가져오는 ‘원샷개설’ 서비스를 제공한다고 6일 밝혔다. 해당 서비스는 고객패널제도를 통해 도입한 것으로 저축은행 업계 최초다.

OK저축은행은 비대면으로 정기예금 계좌를 개설할 때마다 타행 계좌에서 직접 이체를 해야하는 번거로움이 사라진다는 설명이다. 오픈뱅킹을 활용하기 때문에 하루 최대 1000만원 한도 내에서 자유롭게 이용할 수 있다. 최근 운영된 ‘OK저축은행 고객패널 4기’에서 나온 아이디어를 반영했다.

서비스 개시를 기념해 ‘중도해지OK정기예금 369’의 특별판매도 연장한다. 해당 상품의 금리는 연 2.2%(세전, 3개월 단위 변동금리) 수준이다. 판매 한도는 1000억원이 추가된 4000억원이다. 한도 소진 시 자동으로 판매가 종료된다.

정길호 OK저축은행 대표는 “원샷개설 서비스는 다양한 고객 의견을 청취하는 과정에서 기획된 첫 서비스”라며 “앞으로도 고객 불편사항을 지속 발굴하고 개선하는 노력을 이어가겠다”고 강조했다.

