"강풍에 옷 벌어져"… 신체 부위 노출 '패딩 바바리맨' 정체는 20대 공무원

벌금 200만원 선고

[아시아경제 나예은 기자] 길거리에서 마주친 여성들에게 신체 특정 부위를 노출한 20대 공무원이 벌금형을 선고 받았다.

3일 대구지법 형사8단독 박성준 부장판사는 공연음란 혐의로 기소된 공무원 A씨(29)에게 벌금 200만원을 선고했다. 또 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수와 아동·청소년·장애인 관련 기관 1년 취업제한을 명령했다.

A씨는 지난 2월 대구 북구에서 길거리에서 여성 2명 앞에서 신체 부위를 보인 혐의로 기소됐다. 사건 당시 그는 속옷을 입지 않은 채 패딩 점퍼를 걸치고 나와 길에서 마주친 여성을 향해 패딩을 펼쳐 보였다.

A씨는 재판에서 "염증 때문에 속옷을 입지 못했으며 강풍에 패딩 옷자락이 벌어졌다"는 취지로 주장했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다.

재판부는 "해당 범행은 일반인에게 성적 수치심을 불러일으키는 행위"라며 "공무원에 대한 신뢰를 심각하게 훼손한 책임을 물어야 한다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr