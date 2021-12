[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] ▲박순례씨 별세, 송종욱(광주은행장)씨 모친상 = 3일 오전, 서울 아산병원 장례식장 지상 2층 23호, 발인 6일 오전. 02-3010-2000

