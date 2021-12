대한항공, 소비자중심경영 인증 1주년 기념 퀴즈 이벤트 실시

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 550 등락률 +1.98% 거래량 1,555,735 전일가 27,800 2021.12.03 11:34 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-아시아나 독과점 노선 조정, 통합 속도 위한 '고육책'[단독]대한항공-아시아나 연내 조건부 결합 승인할듯...독과점 노선 조정현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손 close 은 소비자중심경영(CCM) 인증 1주년을 맞아 소비자의 날인 3일부터 오는 17일까지 참여 고객에게 경품을 제공하는 ‘커스터머 퍼스트’ 초성 퀴즈 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

대한항공이 지난해 12월 항공사 최초로 획득한 CCM 인증은 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원에서 운영하는 평가 제도로 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 중심으로 구성하고, 관련 경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지 여부를 심사, 평가해 해당 기업에 부여한다.

이벤트는 대한항공 홈페이지 또는 대한항공 공식 인스타그램 계정을 통해 참여할 수 있으며 퀴즈 정답자를 추첨해 제주도 왕복 항공권, 외식 상품권 등의 푸짐한 경품을 제공할 예정이다. 당첨자는 오는 27일에 대한항공 홈페이지를 통해 확인 가능하며, 문자메시지를 통해서도 결과를 안내 받을 수 있다.

대한항공은 코로나19 상황에서도 고객 접점 전 부문의 부서가 참여하는 '서비스개선위원회'를 운영 중이다. 마일리지 사용을 보다 간편하게 하는 복합결제 '캐시 앤 마일즈' 제도를 도입하고 편리하게 상담을 받을 수 있는 한·영 챗봇 및 웹챗 서비스를 확대하는 등 소비자 편익을 증진시키기 위한 노력을 해나가고 있다.

이외에도 대한항공은 ESG경영을 선도하는 친환경 항공사로 거듭나기 위해 친환경 항공기 보잉787-10 추가 도입을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행, 스카이패스 숲 조성, 탄소중립항공유 도입 등의 활동을 이어나가고 있다.

이승범 대한항공 고객서비스부문 부사장은 "고객들에게 최고의 경험을 선사하기 위해 업무 프로세스를 재점검 하는 동시에 품격있는 서비스를 준비해왔다"며 "고객 만족과 안전을 가장 중요한 명제로 삼고, 변화된 고객 요구에 맞춘 서비스 혁신을 지속적으로 이뤄가겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr