정은보 "자산운용 검사 펀드 설정·판매·운용 전반 상시감독체계 구축"

[아시아경제 박지환 기자] 정은보 금융감독원장이 자산운용검사와 관련해 펀드 설정-판매-운용 전반에 걸친 종합적인 상시감독체계를 구축할 예정이라고 밝혔다. 또 공모펀드 활성화를 위해 투자자들의 다양한 수요에 부응하는 혁신적인 상품들이 적시에 출시될 수 있도록 제도 개선에 나서겠다고 강조했다.

정 원장과 자산운용업계 CEO(최고경영자)들은 2일 서울 영등포구 켄싱턴 호텔에서 감독·검사 방향과 주요 현안에 대해 소통하는 시간을 가졌다. 이날 간담회에는 금감원장과 나재철 금융투자협회장을 비롯해 미래에셋·삼성·KB·키움·이지스·타임폴리오·수성자산운용 및 한국자산신탁 대표 등이 참석했다.

이날 정 원장은 기본적인 자산운용업계 감독·검사 방향에 대해 법과 원칙에 따르면서 사전예방적 감독과 사후적 감독 간 조화와 균형을 도모하겠다는 뜻을 밝혔다. 구체적으로 경제 여건의 불확실성을 감안해 선제적 리스크 관리에 중점을 두고, 투자자 신뢰회복을 위한 금융소비자 보호 강화에 감독역량을 집중하겠다고 강조했다.

정 원장은 "자산운용산업이 위기 상황에서도 회복탄력성을 유지하도록 금리, 자산가격 등의 변동성 확대에 대비해 유동성 스트레스테스트 등을 활용하는 등 잠재리스크 관리를 유도하겠다"고 했다. 그러면서 "사모펀드는 사모답게, 공모펀드는 공모답게 취급하는 관행이 업계에 정착되도록 힘쓸 것"이라며 "전문투자자 대상 사모펀드는 운용의 특수성이 반영될 수 있도록 하고, 사모 신기술조합 등과 사모펀드의 규제차익이 발생하는 부분에 대해서도 개선책을 적극적으로 살펴보겠다"고 덧붙였다.

특히 자산운용 검사 부분에 대해서는 금융당국이 사전에 취약요인을 파악하고 이를 운용사가 스스로 개선할 수 있도록 유도하는데 중점할 예정이라고 강조했다. 정 원장은 "이를 위해 금감원은 펀드 설정-판매-운용 전반에 걸친 종합적인 상시감독체계를 구축하고 IT기술과 데이터에 기반한 상시감시시스템 고도화를 추진하겠다"고 밝혔다.

아울러 정 원장은 "디지털 전환, 대체투자 확대 등 변화하는 환경 속에서 운용사들의 대형화·전문화 등을 통한 경쟁력 강화 노력을 합병이나 특화·전문운용사 인허가 기간 단축 등으로 지원하겠다"고 강조했다.

최근 부진을 겪고 있는 공모펀드 시장 활성화 방안에 대한 생각도 밝혔다. 정 원장은 "공모펀드 활성화를 위해 투자자들의 다양한 수요에 부응하는 혁신적인 상품들이 적시에 출시될 수 있도록 혁신상품 심사시 패스트 트랙(Fast-Track) 절차 운영 등 제도적 지원에 나서겠다"고 말했다.

