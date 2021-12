‘슬기로운 금융생활’ … 부산교육청, 금융사기 예방 학습자료 제작·보급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청이 학생의 금융 생활 능력을 키우기 위해 학습자료를 만들었다.

교육청은 ‘사회초년생을 위한 슬기로운 금융 생활’ 동영상과 워크시트를 지난 1일 관내 전체 고등학교에 보급했다.

자료는 수능 이후 고3 학생, 사회초년생이 주의해야 할 금융사기 예방 교육으로 구성됐다.

학습자료는 현직 고등학교 교사와 금융감독원 부산울산지원, 한국폴리텍 동부산캠퍼스 등 지역기관의 자문과 협력을 받아 만들었다.

동영상은 사회초년생 상대 금융사기 사건 재연과 금융사기 예방에 관한 내용으로 만들어졌다.

학생이 동영상을 시청한 후 학습할 수 있도록 워크시트도 제공한다.

부산시교육청은 동영상 학습자료를 부산시교육청 유튜브 채널에 탑재해 누구나 학습할 수 있도록 할 예정이다.

이수금 시 교육청 교육혁신 과장은 “자료 제작?보급을 계기로 학생에게 금융 관련 교육을 강화하겠다”고 말했다.

