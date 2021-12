조선대, 여수산단 파이프랙 사업 수주…110억원 사업비 획득

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 산학협력단은 산업통상자원부 대형 연구개발 사업인 '여수산단 공용파이프랙 구조안정성 확보사업'에 선정돼 110억원의 사업비를 획득했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 여수산단 파이프랙 구조물의 설치 및 운영현황을 파악하고 정밀안전진단과 안정성 향상을 위한 보강방안을 개발함으로써 향후 예상되는 대규모 안전사고에 선제적으로 대응할 수 있는 기술적 기반 마련을 목적으로 한다.

파이프랙(Pipe-Rack)은 여수산단 입주기업이 생산에 필요한 원료 및 제품 수급 시 통로 역할을 하는 선반 형태의 구조물로 강풍, 지진 및 충격 등으로부터 안정적으로 지지할 수 있어야 한다.

여수산단 공용파이프랙 구조안전성 확보사업은 전남도의 산단대개조사업의 일환이다.

이번 사업의 성공적인 수행을 위해 주관기관인 조선대학교를 필두로 서울시립대학교(해석평가), 부산대학교(실험평가), 경북대학교(보강공법)와 한국건축구조기술사회 소속회원사(수도권 8개 기업, 지역 4개 기업) 등 국내 최고수준의 기술력을 보유하고 있는 사업단이 구성됐다.

최재혁 조선대학교 건축학과 교수가 단장으로 참여하는 사업단은 앞으로 3년 동안 여수산단 공용파이프랙의 구조안정성을 선제적으로 확보하기 위해 초정밀 안전진단, 성능기반 구조해석, 정밀한 동적실험, 합리적인 보강기술 4분야에 대해 수혜기업이 필요로 하는 현장 맞춤형 연구를 수행한다.

민영돈 총장은 "우리대학의 전공교수 및 대학원생 인력뿐만 아니라 국내 정상급 전문학회, 전문기술사회 등을 포함하는 국내 최고 기술력을 갖춘 전문협의체(ICC)를 학내에 구성하고 대학의 인프라와 역량을 집중하여 여수국가산단의 구조안정성 확보에 최선의 노력을 기울이겠다"고 전했다.

