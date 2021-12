[인사] 이베스트투자증권

<승진>

◆상무

▶준법감시본부장 이현주

▶트레이딩 솔루션 본부장 이선범

▶경영전략본부장 김동현

▶부동산금융본부장 김영진

◆상무보

▶IT지원본부장 박정우

▶투자금융본부장 노현일

▶리테일금융본부장 조문종

<임원 전보>

▶정종열 부사장(리테일사업부대표)

▶정성근 전무(오퍼레이션 총괄)

▶전용준 전무(경영지원총괄)

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr