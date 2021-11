코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 기관 투자자들의 4거래일 연속 매도세에 2960선까지 내려왔다.

26일 오전10시38분 기준 코스피는 전일보다 0.56%(16.55포인트) 내린 2964.65를 가리키고 있다. 이날 지수는 7.23포인트(0.24%) 내린 2973.04에 출발했다. 개장 직후 상승 전환 후 2980선을 회복하기도 했지만 시간이 갈수록 낙폭을 확대했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 1268억원, 391억원 순매수했다. 반면 기관은 1758억원 순매도하며 4거래일 연속 순매도세를 이어가고 있다

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,400 전일대비 1,300 등락률 -1.76% 거래량 6,469,707 전일가 73,700 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [인터뷰] 고숭철 NH아문디 CIO “연말은 삼성전자 비중확대 적기”금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시'“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.22%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 2,500 등락률 -2.13% 거래량 2,066,428 전일가 117,500 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [인터뷰] 고숭철 NH아문디 CIO “연말은 삼성전자 비중확대 적기”금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시''제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청' close (-2.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 6,000 등락률 -1.51% 거래량 203,991 전일가 397,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시''제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (-1.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 798,667 전일가 128,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시''제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'카카오, 류영준 신임 공동대표 내정 close (-0.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 730,000 전일대비 9,000 등락률 -1.22% 거래량 75,701 전일가 739,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 전망 괜찮은데…좀처럼 부진 탈출 힘든 2차전지株"자동차 변속기에 담긴 지속가능"…LG화학 광고공모전 대상LG화학, 배터리 소재 힘 싣는다…남철 부사장 등 23명 임원 승진 close (-1.22%) 등이 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 854,000 전일대비 7,000 등락률 +0.83% 거래량 22,580 전일가 847,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'싸토리우스 인천 송도 공장 설립 속도 낸다기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (0.94%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 5,000 등락률 +0.70% 거래량 98,692 전일가 715,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 전망 괜찮은데…좀처럼 부진 탈출 힘든 2차전지株'제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (1.12%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 302,875 전일가 209,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오 형제들에 끼인 '셀트리온'싸토리우스 인천 송도 공장 설립 속도 낸다"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (0.72%) 등은 상승세다.

같은 시각 코스닥은 전일 보다 0.28%(2.84포인트) 오른 1018.50에 거래 중이다. 이날 지수는 2.24포인트(0.22%) 오른 1017.90에 출발했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 484억원, 33억원 순매도 중이다. 개인은 563억원 순매수했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 대다수가 상승했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 542,900 전일대비 6,900 등락률 +1.29% 거래량 60,992 전일가 536,000 2021.11.26 11:29 장중(20분지연) 관련기사 전망 괜찮은데…좀처럼 부진 탈출 힘든 2차전지株'제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (1.55%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,900 전일대비 6,500 등락률 +5.02% 거래량 483,302 전일가 129,400 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (5.41%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 235,300 전일대비 1,000 등락률 +0.43% 거래량 267,924 전일가 234,300 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (2.01%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 103,800 전일대비 2,700 등락률 +2.67% 거래량 1,709,320 전일가 101,100 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려“제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목 close (4.95%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 189,900 전일대비 3,200 등락률 +1.71% 거래량 1,116,908 전일가 186,700 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려“제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목 close (1.66%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,600 전일대비 300 등락률 +0.25% 거래량 88,859 전일가 122,300 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (0.57%) 등이 올랐다. 반면 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 399,000 전일대비 14,000 등락률 -3.39% 거래량 16,323 전일가 413,000 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (-2.86%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,750 전일대비 900 등락률 -2.33% 거래량 303,306 전일가 38,650 2021.11.26 11:30 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (-2.07%) 등은 떨어졌다.

현재 우리 증시는 위험과 기회가 공존하는 모습이란 평가다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "현재 코스피는 글로벌 공급망 차질 완화 기대, 미국 소비성수기 매출 호조 예상 등의 상승 요인과 미국 장기금리 상승 우려, 연말 개인 대주주 양도세 회피 매도물량 출회, 코로나19 재확산 우려 등의 하락 요인이 공존하는 상태"라고 말했다.

조병현 유안타증권 연구원은 "국내 증시는 미국 연준의 유동성 정상화 움직임과 함께 기업들의 경제지표나 기업 이익에 대한 낮아진 눈높이 등으로 추세적인 상승세로 돌아서기에는 부담스러운 환경이 만들어지고 있다"며 "최근 글로벌 코로나 확산세도 경제 활동에 부정적인 요인으로 나타나고 있다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr