北 선전매체 "李 썩은 술, 尹 덜익은 술, 安 막 섞은 술" 원색적 비난

[아시아경제 나예은 기자] 북한 선전매체가 남한의 여야 대선 후보들을 술에 비유하며 원색적인 비난을 가했다.

22일 북한 대외선전매체 '메아리'는 '술은 많고 홍보는 화려해도 정작 마실 술이 없는 우리네 국민은 정말 불쌍하기 그지 없구나'라는 제목의 글을 게재했다.

해당 글에서 '술꾼'이라는 필명을 가진 인물은 이재명 더불어민주당 대선후보를 '썩은 술'로, 윤석열 국민의힘 대선후보는 '덜 익은 술'로, 안철수 국민의당 대선후보는 '막 섞은 술'로 평가했다.

이어 "이들 중 그 누구도 잘 익고 향기롭고 색깔 고운 술은 될 수 없겠다"며 "맛과 향기, 색깔을 다 종합해 평가한다면 이재명이든, 윤석열이든, 안철수이든 모두가 푹 썩은 술, 덜 익은 술, 막 섞은 술일 뿐"이라고 비난했다.

해당 발언은 지난 9일 국민의당 캠프 선거대책 총괄본부장 이태규 의원이 "술이 익은 줄 알았는데 먹어보니 썩은 술이고 어떤 후보는 익은 줄 알았는데 아직 덜 익은 술"이라고 답한 것을 인용한 것으로 보인다.

당시 이 의원은 '썩은 술'은 이 후보, '덜 익은 술'은 윤 후보인지 묻는 질문에 "저희 입장에서 보면 그렇다"고 답하면서 안 후보에 대해 "10년 동안 잘 숙성된 술"이라고 말한 바 있다.

이에 대해 북한 매체 '메아리'는 이 후보에 대해 "대장동 논란을 염두에 둔 것 같다. 술단지를 개봉하니 처음부터 냄새가 나빠 맛이나 색깔은 더 논할 필요도 없다는 뜻"이라고 전했다.

윤 후보를 향해서도 "이재명에 못지않게 썩은 내가 진동할 것 같은데 처와 장모가 검찰수사를 받는 것은 물론 본인이 무려 6건의 범죄혐의를 받고 있지 않는가"라고 지적했다.

끝으로 안 후보에겐 "10년 동안 여기저기 정치권을 동분서주해왔으니 이 색깔, 저 색깔 막 섞여져 색깔이 좀 특이해졌을 수 있겠다"며 "오가잡탕을 다 뒤섞어놓고 건강에 해로운 물감까지 넣은 술을 마셨다가는 후과가 좋지 않다. 술꾼들도 술을 못 마실지언정 그따위 독약이나 다름없는 잡탕 술에는 입을 대지 않는다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr