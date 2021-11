광주시, 겨울철 주요 도로 제설대책 마련

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 종합건설본부가 겨울 강설에 대비해 주요간선도로에 대한 제설 대책을 마련했다.

도로 제설 대상 구간은 무진대로 등 13개 노선 총연장 96㎞로, 종합건설본부는 12월부터 내년 3월15일까지 ‘도로 제설 특별대책 추진 기간’에 강설예보 단계부터 24시간 비상근무 체제를 유지하며 기상상황에 따라 3단계 근무에 나선다.

또 최근 5년간 강설 시 일평균 사용량의 20일 양에 해당하는 친환경제설제 등 제설용 자재 1502t을 확보하고, 차량 및 도로시설물 부식방지와 환경보호를 위해 친환경제설제 위주로 제설작업을 시행한다.

이와 관련, 종합건설본부는 상습결빙구간에 대한 제설주머니 3500개 등을 사전 비치했으며, 22일 제설작업 종합시연회(시뮬레이션)을 통해 염수살포기 등 6종 24대의 제설 장비를 시험가동하는 등 해당 제설 노선을 대상으로 제설작업 소요시간, 자재사용량, 강설 시 발생할 수 있는 문제점 등을 최종 점검했다.

또 급경사 램프 제설 취약구간(하남진곡산단로 북광산IC, 무진대로 광주여대 램프) 2개소에 지능형자동염수 분사장치를 추가 설치하고, 제설차량(덤프 8대)과 종합상황실간 실시간 상황 파악이 가능한 GPS기반의 스마트관제시스템도 구축돼 제설상황, 차량의 동선 및 제설 업무량을 한눈에 파악하고 신속하게 제설 작업을 할 수 있을 것으로 기대된다.

최인홍 종합건설본부 도로관리과장은 “강설 시에는 가급적 대중교통을 이용하고, 오르막차선에서 교통장애가 발생할 경우에는 비치된 제설 자재를 활용해 결빙구간 주변에 살포하는 등 교통흐름에 적극 협조해주길 바란다”며 “각 자치구별 조례 등에 따라 내 집 앞과 내 점포 앞은 내가 먼저 쓸기 등 제설작업에도 참여해달라”고 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr