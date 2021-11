강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞

SK하이닉스·삼성전자 등 반도체주 급등

숨고르는 코스닥…장 초반 하락 반전

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 강보합세로 출발하며 2990선을 넘어섰다. 장 초반 외국인과 기관의 순매수가 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다.

22일 코스피는 전거래일 대비 0.42%(12.36포인트) 오른 2983.38에 출발했다. 이후 오전 9시21분 기준 2995.45을 기록했다.

외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 이들은 각각 1696억원, 403억원어치를 순매수했다. 개인은 2043억원어치를 순매도했다.

업종별로는 전기·전자 업종의 상승폭이 2.76%로 가장 컸다. 이어 제조업(1.38%), 유통업(0.56%), 의약품(0.49%), 음식료품(0.36%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 은행(-2.00%), 비금속광물(-1.36%), 서비스업(-0.85%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 7,500 등락률 +6.73% 거래량 3,821,571 전일가 111,500 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아[Biz 뷰] "美에 60조 쓸것" 약속했는데…SK, 對中 투자 영향받을까코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩' close 의 상승폭이 6.28%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,300 등락률 +4.63% 거래량 11,941,140 전일가 71,200 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아삼성, 20조 美파운드리 공장 이번주 발표…이재용, 뉴삼성·국익 위한 '광폭행보'(종합)삼성, 20조 美파운드리 신공장 이번주 발표…이재용, 출장서 백악관-의회 관계자 회동 close (3.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 57,391 전일가 758,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'LG화학-GS칼텍스, 생분해 플라스틱 원료 공동으로 양산한다코스피는 하락.. 게임株는 '두각' close (0.26%) 등이 올랐다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,600 전일대비 1,400 등락률 -2.15% 거래량 492,605 전일가 65,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 약속의 11월, 외국인 돌아올까외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑ close (-3.08%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 739,000 전일대비 18,000 등락률 -2.38% 거래량 75,973 전일가 757,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아[클릭e종목]"삼성SDI 목표주가 95만원‥Gen5 양산, 美법인 긍정적"코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩' close (-2.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 1,000 등락률 -0.79% 거래량 480,788 전일가 127,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극! close (-0.79%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,500 전일대비 1,500 등락률 -0.37% 거래량 129,375 전일가 404,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조코스피는 하락.. 게임株는 '두각' close (-0.25%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 542,158 전일가 83,800 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아기아, 광저우모터쇼서 전용 전기차 'EV6' 中 첫 공개현대차·기아, 유럽시장 전기차 판매량 10만대 돌파 close (-0.12%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 886,000 전일대비 6,000 등락률 -0.67% 거래량 18,732 전일가 892,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오 "계약하면 증액"…일라이일리, 위탁생산 물량 늘렸다코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (-0.11%) 등의 순서였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 203,947 전일가 209,500 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 김부겸-정의선 내일 회동…청년고용 4만명 이상 약속할 듯현대차, '2022년 서비스 하이테크 인턴' 채용 시작캐서린 타이 美무역대표부 대표, 국내 주요기업 대표단과 경제협력 방안 논의 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥도 전거래일보다 0.16%(1.63포인트) 상승한 1043.55로 개장했다. 이후 오전 9시21분 기준 하락 반전해 1037.87을 나타냈다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 461억원, 84억원을 순매수했다. 외국인은 492억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 하락했다. 오락·문화(-3.73%), 디지털컨텐츠(-3.17%), IT S/W & SVC(-2.78%), 종이·목재(-2.16%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반도체(2.01%), 통신장비(1.21%), 비금속(0.92%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목도 하락한 업종이 더 많았다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 230,700 전일대비 17,300 등락률 -6.98% 거래량 557,242 전일가 248,000 2021.11.22 10:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (-5.04%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 100,300 전일대비 7,200 등락률 -6.70% 거래량 1,730,826 전일가 107,500 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (-4.19%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,400 전일대비 8,000 등락률 -4.43% 거래량 180,695 전일가 180,400 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “CJ ENM, 멀티 장르 스튜디오로 글로벌 시장 영향력↑”'문화=성장엔진' 이재현 야심…CJ ENM 美스튜디오 9200억 투자 CJ ENM, 물적 분할 통한 신설 법인 설립 추진 close (-2.88%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,500 전일대비 3,500 등락률 -2.59% 거래량 507,676 전일가 135,000 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (-1.93%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 528,300 전일대비 18,200 등락률 -3.33% 거래량 119,311 전일가 546,500 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감 close (-1.19%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,850 전일대비 900 등락률 -2.16% 거래량 269,707 전일가 41,750 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대 close (-1.08%) 등의 순서였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,000 전일대비 1,100 등락률 +1.25% 거래량 316,314 전일가 87,900 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close (2.62%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 231,200 전일대비 5,800 등락률 -2.45% 거래량 845,076 전일가 237,000 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극! close (1.22%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 390,500 전일대비 2,400 등락률 +0.62% 거래량 5,581 전일가 388,100 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (0.90%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 102,755 전일가 128,700 2021.11.22 10:14 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (-0.62%)은 상승했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr