"美 이어 英도…中 베이징 동계올림픽 '외교적 보이콧' 검토"

[아시아경제 김유리 기자] 미국에 이어 영국도 내년 2월 예정된 베이징 동계올림픽을 외교적으로 보이콧하는 방안을 검토하고 있다고 영국 더타임스 등이 20일 보도했다. 올림픽에 대한 외교적 보이콧은 올림픽에 선수단을 보내되 정부나 정치권 인사로 꾸린 사절단은 파견하지 않는 것을 뜻한다.

외신은 영국 정부 내에서 현재 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧과 관련한 '적극적 논의'가 진행되고 있다고 전했다. 이 매체는 리즈 트러스 영국 외교부 장관도 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 지지하는 입장으로 알려졌다고 보도했다.

반면 보리스 존슨 영국 총리는 상대적으로 조심스러운 입장을 보이는 것으로 전해졌다. 존슨 총리는 앞서 선수단 불참을 포함한 전면 보이콧은 없을 것이란 입장을 밝힌 바 있다. 이에 영국 정부 내에서는 존슨 총리가 불참하고 캐롤라인 윌슨 주중 영국 대사만 베이징 동계올림픽에 참석하는 방안이 고려되고 있다고 이 매체는 덧붙였다.

앞서 영국 하원은 신장 위구르족 자치구와 티베트 등에서의 중국 인권 탄압 의혹이 제기된 후 지난 7월 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 촉구하는 결의안을 만장일치로 채택했다. 중국의 인권 문제를 비판했다가 중국 정부의 제재를 받은 영국 보수당 소속 정치인 5명이 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 요구하는 서한을 존슨 총리에게 보내기도 했다.

앞서 조 바이든 미국 대통령은 지난 18일 백악관에서 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리와의 회담을 취재하는 기자가 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 지지하느냐고 묻자 "우리가 검토하고 있는 것"이라고 말했다. 젠 사키 백악관 대변인은 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧 검토는 신장 자치구인권 관행에 대한 우려 때문이라고 설명했다.

