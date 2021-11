'50억 퇴직금' 곽상도 "화천대유와 무관"...누리꾼 "뻔뻔하다"

곽상도 "의혹들, 수사 통해 진실 규명되도록 하겠다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 아들 곽병채씨가 화천대유로부터 퇴직금 50억원을 수령한 사실이 알려지며 결국 의원직을 사퇴한 곽상도 전 국민의힘 의원의 사과문에 비판이 쏟아지고 있다.

곽 전 의원은 지난 11일 자신의 블로그에 '오늘부로 저는 국회의원직을 떠나 자연인으로 돌아갑니다'라는 제목의 글을 올렸다. 이날은 제391회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 곽 전 의원의 국회의원 사직안이 가결된 날이기도 하다.

그는 "저의 아들이 받은 성과급과 관련해서 국민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"라며 "나아갈 때와 물러날 때를 아는 것이 사람의 기본이고, 국민의 신뢰가 바탕되지 않는다면 직에서 물러나는 것이 공직자의 숙명이라 믿는다"라고 말했다.

다만 곽 전 의원은 "저는 대장동 개발사업이나 화천대유와 관련하여 어떤 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여되어 있지 않다는 점을 다시 한번 말씀드린다"라면서 경기 성남 대장동 특혜 개발 의혹과 무관함을 강조했다.

곽 전 의원은 이어 "국회의원 자리 뒤에 숨어서 회피하지 않겠다"라며 "저에게 제기되는 의혹들이 수사를 통해 소상히 밝혀지고 진실이 규명되도록 하겠다"라고 약속했다.

아울러 곽 전 의원은 "지난 5년 반 동안 성원해 주신 국민 여러분, 특히 제가 국회의원으로 일할 수 있도록 기회를 주신 대구 중·남구 주민 여러분께 송구한 마음과 더불어 감사의 말씀을 드린다"라며 "반드시 결백을 증명하여 여러분께서 보내주신 성원과 선택이 틀리지 않았다는 것을 밝히겠다"라고 말했다.

결백을 주장하는 곽 전 의원의 글에 누리꾼들은 차가운 반응을 보이고 있다. 직접 곽 전 의원 블로그에 댓글을 남긴 누리꾼 A씨는 "툭하면 남탓하지 말아라. 곽상도 본인이 평생 모은 재산보다 아들 퇴직금이 더 많은 게 정상으로 보는지 참 뻔뻔하다"라고 비판했다. 또 '자연인으로 돌아간다'는 곽 전 의원의 말에 누리꾼 B씨는 "자연인이 아니라 수감인은 어떠냐"라고 비꼬았다.

이외에도 "아들이 50억에 대해 소상히 밝혀라", "50억 기부하면 인정하겠다", "5년동안 세금으로 받은 급여 안 토하냐" 등의 비판이 쏟아졌다.

한편 서울중앙지방검찰청은 구속 수감된 화천대유 대주주 김만배씨를 오늘 오후 소환해 곽 전 의원 아들의 퇴직금 50억원의 대가성 규명에 주력할 예정이다.

검찰은 대장동 사업대상자로 선정된 성남의뜰 컨소시엄 구성이 초기에 무산될 위기에 처하자 곽 전 의원이 김씨의 부탁을 받고 하나금융그룹 측에 영향력을 행사했다고 의심하고 있다. 정영학(화천대유 관계사 천화동인 5호 소유주) 회계사도 검찰 조사에서 "곽상도 의원이 하나금융지주 측에 얘기해 하나은행 컨소시엄을 꾸리는 데 도움을 준 것으로 안다"라는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

검찰은 김씨 조사를 통해 확인된 사실관계 등을 바탕으로 이번 주 안에는 곽 전 의원을 소환할 방침인 것으로 전해졌다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr