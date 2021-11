15일 인천국제공항 면세점에서 열린 중소기업 제품 전용 판매장 오픈 행사에서 권칠승 중소벤처기업부 장관과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 전일승 라피네제이 대표, 정진수 중소기업유통센터 대표이사, 김태훈 경복궁면세점 대표이사, 김경욱 인천국제공항공사 사장, 권 장관, 전형욱 인천국제공항공사 운영본부장, 심재현 인천본부세관 국장, 조현정 새론식품 대표. /공항사진기자단

