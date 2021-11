실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이

부진 늪 호텔신라·아모레퍼시픽은 줄줄이 하향



[아시아경제 박지환 기자] 증권사들이 F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 956,000 전일대비 11,000 등락률 +1.16% 거래량 17,998 전일가 945,000 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"MLB 중국 수출 고성장"…F&F, 목표가 110만원 [클릭 e종목] 질주하는 F&F…영업이익률 30% 눈앞삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株 close 와 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 385,000 전일대비 1,500 등락률 +0.39% 거래량 255,304 전일가 383,500 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 하이브 3Q 영업익 656억원‥전년비 63.3%↑[공시+] 하이브, 두나무와 전략적 파트너십 구축...NFT 시장 진출 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크 close 의 목표주가를 끌어 올리며 매수를 적극 권하고 있다. 실적 상향 추세 지속과 함께 인수합병(M&A)·신사업 진출 등으로 중장기 성장성까지 확보했다는 이유에서다. 반면 실적 부진에 빠진 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 2,200 등락률 +2.74% 거래량 736,918 전일가 80,200 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고中 소비둔화에 면세·화장품株 '울상'…광군제에 쏠리는 눈상속세 때문에…이부진, 삼성전자 주식 담보로 1000억원 대출 close 와 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 136,322 전일가 188,000 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장'[특징주] 아모레퍼시픽, 실적 부진에도 설화수 성장세 반영 6.3%↑[클릭e종목]"아모레퍼시픽, 실적 가시성 저하에 구조적 위협 요인 상존" close 은 목표가 하향 릴레이가 펼쳐졌다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 1일부터 5일까지 목표주가를 상향한 증권사 보고서는 모두 74개로 집계됐다. 이 중 목표가 상향 의견이 가장 많이 나온 곳은 8개의 F&F와 하이브이다. F&F는 역대급 실적 행진이 목표가 상향의 주된 이유로 꼽힌다. F&F의 3분기 매출액과 영업이익은 3290억원, 960억원으로 각각 전년 대비 106%, 660% 증가했다. 시장 기대치를 31% 상회한 역대 최고 분기 영업이익 기록이다. 박하경 한국투자증권 연구원은 "4분기 역시 의류 성수기로 강한 성장세가 전망된다"며 "내수 점유율 확대, 중국 신규 출점 확대로 인한 수익성 개선은 물론 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드 인수를 통한 중장기 성장 동력도 확보했다"고 말했다.

하이브는 3분기 호실적 발표와 함께 NFT(대체불가토큰) 등 신사업 진출이 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 하이브는 3분기 실적에서 작년 동기보다 63% 증가한 656억원의 영업이익을 올렸다. 같은 기간 매출은 3410억원으로 80% 증가했다. 영업익과 매출 모두 분기 최대 실적이다. 하이브는 소속 아티스트들을 NFT와 연계해 굿즈, 콘텐츠 등 디지털 자산화를 통한 추가 수익 창출도 기대된다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 505,500 전일대비 6,400 등락률 +1.28% 거래량 301,034 전일가 499,100 2021.11.08 12:56 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close 의 경우 3분기 실적 성장에 더해 대규모 증설 계획 발표로 7곳의 증권사가 목표가를 높였다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "양극재 생산능력 상향을 반영해 2024년, 2025년, 2026년 영업이익 추정치를 종전 대비 각각 28%, 29%, 43% 상향 조정한다"며 목표가를 종전 48만원에서 80만원으로 올렸다.

반대로 목표주가가 하향 조정된 보고서는 62건으로 집계됐다. 이 가운데 호텔신라가 7개로 가장 많았다. 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 14,983 전일가 255,000 2021.11.08 12:55 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 효성 실적 부진 우려…목표가 ↓[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일[클릭 e종목]"효성화학, 한꺼번에 겹친 악재…목표가 37%↓" close ·아모레퍼시픽(4개) 등이 뒤를 이었다. 공통적으로 부진한 실적이 목표가 하향 원인으로 지목됐다. 호텔신라의 3분기 영업이익은 209억원으로 시장 기대치 483억원 대비 57% 하회했다. 효성화학 역시 시장 전망치 633억원보다 48% 모자란 329억원의 영업이익을 냈다. 아모레퍼시픽은 주력 시장인 중국 지역의 영업 부진으로 증권가 예상보다 35% 감소한 503억원의 영업익을 올렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr