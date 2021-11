한화생명-신한카드, '보험+카드' 공동마케팅 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,350 전일대비 40 등락률 -1.18% 거래량 481,015 전일가 3,390 2021.11.08 09:56 장중(20분지연) 관련기사 20년 묶인 '방카' 규제 풀자는데도…보험사는 '갸우뚱'한화생명, CI보험보다 폭넓은 보장 '두배만족 WI보험' 출시한화생명, 3분기 누적순익 3539억…전년비 46.7%↑ close 은 신한카드와 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 8일 체결했다.

한화생명은 우수한 판매채널과 자산을 활용해 마케팅 효과를 극대화한다는 전략이다. 보험·카드 복합영업을 추진해 고객의 혜택과 편리성을 늘릴 것으로 기대한다.

또 제휴 설계사 간 교차채용도 진행한다. 신한카드는 한화생명 라이프엠디(LIFE MD) 채널을 활용해 카드 회원 모집 확대를 위한 마케팅을 진행할 예정이다. 한화생명도 신한카드 카드모집인과 고객을 대상으로 라이프엠디 채용에 대한 마케팅을 효과적으로 할 수 있게 된다.

신한카드는 또 한화생명금융서비스와도 업무협약을 체결, 다양한 협업 마케팅 체제를 구축할 계획이다.

한화생명 관계자는 "한화생명과 한화생명금융서비스의 영업력과 업계 1위 신한카드의 다양한 채널의 상호 협력 및 교류를 통해 시너지를 극대화할 예정"이라며 "양사의 마케팅 역량을 활용해 디지털 플랫폼을 통한 N잡 확대로 디지털금융서비스 경쟁력을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr