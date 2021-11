경기도, '주차난 심각지역'‥ 주차 공간 1만 여개 확보

주차장 확보율 2018년 102% → 2020년 118%

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 "지난 2018년부터 '주차환경개선사업'을 벌여 1만 여개 넘는 새로운 주차공간을 확보했다"고 8일 밝혔다.

도에 따르면, 구도심 주거 밀집 등 주차난 심각한 지역에 총 114개 사업 895억 원의 사업비를 지원해 2018년 2823면, 2019년 2908면, 2020년 5534면, 올해 2524면 등 총 1만 3789면의 주차공간을 만들었다.

주차장 확보율도 2018년 102%에서 2020년 118%로 늘어났으며, 주거지와 근무지, 방문지를 합친 최소 필요 주차장 확보율도 2018년 78%에서 지난해 90%로 증가했다.

도는 주차난 겪는 지역에 지속해서 사업을 시행할 계획이며, 특히 어린이 보호구역 인근에 주차환경개선사업 지원 요청 시 평가점수 가점을 부여하는 방안을 검토하는 등 맞춤형 대책을 추진할 방침이다.

