[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 국내은행 최초로 디즈니플러스 이용권 증정 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

SC제일은행은 2017년부터 월트디즈니컴퍼니코리아와 제휴협약을 맺고 캐릭터 디자인 카드와 통장을 출시해왔다.

이벤트 대상은 외부 홈페이지에서 브랜드 검색을 통해 유입된 SC제일은행 첫 거래고객이다. 페이지를 통해 ‘제일EZ통장’을 개설하고 월말까지 잔액 5000원 이상을 유지하면 된다. 이용권은 선착순 3만명에게 증정한다.

기존거래 고객은 SC제일은행 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다. 체크카드 결제 금액에 따라 이용권을 지급한다.

증정 이벤트 기한은 오는 연말까지다.

