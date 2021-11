[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 ‘상무팥죽’ 매장에서 ‘입동’을 맞아 5일부터 7일까지 동지팥죽 1000원 할인하는 행사를 진행한다. 24절기 중 열아홉 번째 절기인 입동은 단어 그대로 겨울이 시작된다는 뜻을 지닌다. 예부터 입동을 맞아 겨울을 나기 위해 영양가 풍부한 음식을 먹는 풍습이 있었으며, 특히 팥죽은 풍부한 비타민과 단백질 등 다양한 영양소가 들어있어 몸을 보양해주는 영양식이다.

