LG전자 클로이 가이드봇, 서울경마공원 고객 응대 서비스

5일부터 방문객 맞이

안내 및 광고·보안 기능까지 수행

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,500 등락률 +2.05% 거래량 321,016 전일가 122,000 2021.11.04 10:05 장중(20분지연) 관련기사 LG 시그니처 플레이어스 챔피언십 개막…"총 상금 12억원"LG전자, 중소기업 환경기술 지원하는 민관 합동 멘토링 협약박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 가 만든 안내로봇 'LG 클로이 가이드봇'이 서울경마공원에서 고객 서비스에 나선다.

는 한국마사회와 협력해 5일부터 경기도 과천시 서울경마공원에서 LG 클로이 가이드봇을 운영한다고 4일 밝혔다. 경마공원을 방문한 고객이 로봇의 터치스크린을 통해 특정 장소를 찾으면 화면과 음성으로 위치, 경로, 소요 시간 등을 안내하고 방문객이 원하면 목적지까지 데려다주는 '목적지 동반 서비스'도 할 예정이다. 또 LG 클로이 가이드봇 전·후면에 있는 27형 디스플레이를 통해 마사회 소개 영상을 상영하고, 실시간 경주 정보도 알려준다.

는 가족 단위의 방문객들이 많은 점을 감안해 '로봇과 함께 사진 찍기' '로봇이 사진 찍어주기' 기능도 담았다. LG 클로이 가이드'에 장착된 카메라로 사진을 촬영한 뒤 문자로 이를 받을 수 있다.

'LG 클로이 가이드봇' 투입은 사회적 거리두기 체계 개편에 따라 서울경마공원이 5일부터 재개장하는데 따른 것이다. 이번 협력을 통해 LG전자는 방문객들에게 안내로봇을 알리고, 한국마사회는 공원을 방문하는 고객들의 편의를 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 LG전자는 방문객 안내, 광고, 보안, 도슨트 등 복합기능을 탑재한 LG 클로이 가이드봇을 지난 9월 공개했다. 이를 도입한 고객에게 통합 관제 시스템과 지속적인 유지관리 서비스를 제공한다. 로봇 통합 관제 시스템은 실시간 로봇 모니터링과 원격 제어 외에도 각종 정보, 콘텐츠, 스케줄, 통계관리 등 시스템 운영에 필요한 전반적인 솔루션을 제공한다. 소프트웨어 업그레이드 패키지도 제공해 고객은 지속해서 새로운 사용자 경험을 받을 수 있다.

노규찬 LG전자 로봇사업담당 상무는 "LG만의 차별화된 로봇 솔루션은 다양한 분야에서 고객의 니즈에 대응할 수 있다"며 "고객에게 고도화된 로봇 서비스를 제공해 최적의 사업 파트너로 자리매김할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr