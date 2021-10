질 바이든 여사와 대화 나눈 김정숙 여사…"평화 여정에 韓美 함께해야"

[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 문재인 대통령과 함께 이탈리아를 방문 중인 김정숙 여사가 30일(현지시간) G20 정상 배우자들과 만나 한반도 평화 여정을 지지해 줄 것을 요청했다.

김정숙 여사는 이날 로마 콜로세움과 빌라 팜필리에 마련된 G20 배우자 프로그램에 참석해 G20 정상 배우자들과 대화를 나눴다.

김정숙 여사는 미국 질 바이든 여사에게 "바이든 대통령 당선 이후 우리 국민들의 한미동맹에 대한 신뢰가 깊어졌다며 "평화를 위한 여정에 한미가 함께 하는 것이 매우 중요하다"고 말했다.

이어 전날 로마 산티냐시오 성당에서 열린 비무장지대(DMZ) 철조망을 녹여 만든 '평화의 십자가' 전시를 언급하며 평화를 염원하는 한국 국민들의 마음을 전하고, 미국과 국제사회의 지지 필요성을 강조했다.

또 프랑스 브리지트 마크롱 여사에게도 "한반도 평화 프로세스를 위해서는 세계 여러 나라들의 절대적인 지지가 필요하다"며 지지 표명을 요청했다. 이탈리아 마리아 세레넬라 카펠로 여사에게는 "교황님을 만나 뵙고 종전선언 지지와 평양 방문을 부탁했다"며 "오늘 만찬에서 뵙게 될 드라기 총리에게도 특별히 부탁을 드리겠다"고 전했다.

이어 김정숙 여사는 유럽연합(EU) 상임의장 배우자 아멜리 데르보드랑기앵 여사와도 만나 전날 프란치스코 교황을 두 번째 만난 일정을 언급하며 '한반도 평화 프로세스를 멈추거나 두려워 말라'는 교황의 말씀을 기억한다고 말했다.

이날 G20 배우자 프로그램에는 이탈리아 총리 부인 마리아 세레넬라 카펠로 여사, 미국 대통령 부인 질 바이든 여사, 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사, 독일 총리 배우자 요하임 자우어 박사, 영국 총리 부인 캐리 존슨 여사, EU 상임의장 부인 아멜리 데르보드랑기앵 여사, EU 집행위원장 배우자 하이코 폰 데어 라이엔 박사, 터키 대통령 부인 에미네 에르도안 여사, 세계보건기구(WHO) 사무총장 부인 키디스트 버헤인 여사 등이 참석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr