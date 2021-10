병원·직장·학교 등 일상감염 지속…창원시 의료기관 관련 확진자 163명

[아시아경제 이동우 기자] 전국 병원, 직장, 학교 등 일상생활 공간에서 코로나19 집단감염 사례가 지속되고 있다.

30일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준으로 경남 창원시 의료기관 2곳과 관련해 총 163명의 확진자가 나왔다. 지난 28일 창원의 한 병원에서 확진자가 나온 뒤 이 병원 관련 확진자가 133명으로 늘었고, 역학적 인과성이 있는 이 지역 또 다른 병원에서도 확진자가 총 30명 나왔다.

지역별 신규 집단감염 사례로는 서울 강북구 요양병원(2번째 사례)에서 지난 26일 이후 총 19명이 확진됐고, 구로구 직장(10번째 관련)과 관련해 지난 24일 이후 총 22명이 양성 판정을 받았다. 영등포구 만화방-사우나와 관련해 25일 이후 총 19명이 확진됐다.

경기에서는 고양시 무역업체-파주시 선교센터와 관련해 22일 이후 총 45명이 감염된 것으로 나타났고, 김포시 어린이집과 관련해 지난 27일 이후 총 36명이 확진됐다. 화성시 식품제조업체(3번째 사례)와 관련해서는 지난 27일 이후 총 23명이 양성 판정을 받았고, 인천에서는 부평구 중학교(2번째 사례)와 관련해 26일 이후 총 10명이 감염된 것으로 나타났다.

충남에서는 아산시 자동차부품포장 회사에서 27일 이후 종사자 11명이, 충북 청주시 수영장과 관련해서는 총 7명이 확진됐다. 전북에서도 김제시 육가공업체(2번째 사례)에서 27일 이후 종사자 13명이, 강원에서는 홍천군 외국인 지인과 관련해 21일 이후 총 11명이 감염된 것으로 나타났다.

어디서 감염됐는지 알지 못하는 환자 비율은 28.0%로 집계됐다. 지난 17일부터 이날까지 최근 2주간 방역당국에 신고된 신규 확진자 2만1669명 가운데 6066명(28.0%)은 감염 경로가 아직 확인되지 않았다. 가족, 지인, 직장 동료 등 선행 확진자와 접촉한 뒤 감염된 비율은 51.7%(1만1207명)다.

