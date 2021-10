[아시아경제 최동현 기자] 고등학교 3학년 학생이 코로나19 백신 접종 후 사망했다는 신고가 접수됐다.

30일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 지난 8월13일 화이자 백신을 접종한 고3 남학생이 지난 27일 사망한 사례가 방역 당국에 신고됐다. 백신을 맞은지 75일만이다.

방역당국에 코로나19 백신을 맞은 고3 학생의 사망 신고가 접수된 것은 이번이 처음인 것으로 전해졌다. 백신 접종과 사망 간 인과관계는 아직 확인되지 않았다.

해당 학생은 평소 앓는 기저질환이 없는 것으로 조사됐다. 당국은 백신 접종과 사망 간 인과성을 조사할 예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr