호텔신라는 잠정 실적 발표를 통해 올 3분기 영업이익이 209억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 29일 공시했다.

올 3분기 매출액은 9687억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다.

