코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 29일 코스피가 외국인과 기관의 매도 폭탄에 3000선이 무너짐며 큰 폭으로 하락 마감했다. 코스닥 역시 1000선이 붕괴됐다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 38.87포인트(1.29%) 내린 2970.68에 장을 마쳤다. 사흘 연속 하락세다. 지수는 전장보다 16.12포인트 오른 3025.67로 거래를 시작한 뒤 3030.17까지 오르며 강세 흐름을 나타냈다. 하지만 이내 하락세로 전환된 뒤 횡보 흐름을 지속하다 장 막판 낙폭이 커졌다.

투자자 수급별로는 외국인과 기관이 각각 8060억원, 4761억원 순매도 하며 지수를 끌어 내렸다. 개인은 1조2575억원 순매수했다.

투자자 수급별로는 외국인과 기관이 각각 8060억원, 4761억원 순매도 하며 지수를 끌어 내렸다. 개인은 1조2575억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목들은 모두 하락 마감했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.27%, 3.29% 떨어졌다. 셀트리온은 6.96% 넘게 급락하며 시총 규모 순위 10위권 밖으로 밀려났다.

코스닥은 전일 대비 7.80포인트(0.78%) 내린 992.33에 거래를 마쳤다. 코스닥이 종가 기준 1000선을 밑돈 것은 지난 25일 994.31 이후 나흘 만이다. 지수는 전날보다 4.78포인트(0.48%) 높은 1004.91에서 출발했지만 이내 약세로 돌아섰다.

투자자 별로는 외국인이 332억원 순매수했다. 반면 기관과 개인은 각각 126억원, 111억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목들에서는 등락이 엇갈렸다. 위메이드가 14.18% 오르며 가장 큰 상승폭을 보였다. 에코프로비엠(1.71%), 카카오게임즈(1.40%) 등도 오름세를 나타냈다. 반면 셀트리온헬스케어가 7.33%, 셀트리온제약이 5.82% 하락했다. 에이치엘비, SK머티리얼즈, 펄어비스 등도 1% 넘게 빠졌다.

