온라인에서 청소년 보호 방법은…청소년 정책 릴레이 토론회

여성가족부-한국청소년정책연구원, 27일 토론회 개최

청소년 보호, 활동, 복지 주제로 3회에 걸쳐 진행

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 코로나19 이후 청소년 위기 상황에 대응하고 보호 지원을 모색하는 '청소년 정책 릴레이 토론회'를 개최한다.

여가부와 한국청소년정책연구원은 27일 오후 2시 서울 중구 LW컨벤션 센터에서 '환경변화에 따른 청소년 위기상황 대응·보호지원 방향'을 주제로 청소년 릴레이 토론회를 개최한다.

토론회는 청소년 보호, 활동, 복지 3개 주제를 중심으로 매주 수요일 총 3회에 걸쳐 진행된다. 토론회는 청소년정책연구원 유튜브 채널에서 생중계하며, 누구나 참여할 수 있다.

주제발표를 맡은 김아미 경인교육대학교 미디어리터러시연구소 박사는 청소년이 온라인에서 겪는 위험의 여러 유형과 청소년정책이 나가야 할 방향을 제시한다.

미디어 이용이 저연령화 되고 비대면 소통이 일상이 된 환경 속에서 청소년이 온라인에서 접하게 되는 유해 콘텐츠, 위험 행동, 데이터 수집 관련 위험을 유형별로 자세히 소개할 예정이다.

청소년 위험 상황에 대한 대응 방안으로 ▲청소년·전문가·보호자 대상 미디어 리터러시 교육 지원 강화 ▲청소년 디지털 정책(거버넌스) 구축 방안 등을 논의할 예정이다.

이어지는 원탁토론에서는 오연주 지능정보사회진흥원 책임, 이승현 한국형사법무정책연구원 연구위원, 이현숙 탁틴내일 대표, 박혜숙 학부모정보감시단 대표와 청소년 현장 전문가들이 보호지원 방안에 대한 다양한 의견을 나눈다.

