[아시아경제 나주석 기자] 중국 정부는 노태우 전 대통령의 별세 소식에 애도를 표했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 26일 "노 전 대통령의 사망에 깊은 애도를 표하고 그의 가족에게 진심으로 위로를 표한다"고 밝혔다.

노 전 대통령은 1992년 8월 중국과 국교를 정상화했다. 이해 9월에 중국을 방문한 노 전 대통령은 장쩌민 중국 공산당 총서기와 양상쿤 중국 국가주석, 리펑 중국 총리 등을 만났다.

노 전 대통령은 탈냉전기 소련과 수교하는 등 북방외교에 나섰었다.

자오 대변인은 "노 전 대통령은 중국에 우호적이었고, 한중 수교와 양국관계 발전에 크게 기여했다"고 평가했다.

