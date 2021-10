광양시, ‘2021 광양 드론 온택트 페스티벌’ 개최

드론 영상/사진 공모전 12월 10일까지 작품 접수

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 12월 31일까지 온라인 플랫폼을 통한 비대면 행사로 ‘2021 광양 드론 온택트 페스티벌’을 개최한다고 26일 밝혔다.

페스티벌은 VR·AR 기술을 활용한 온라인 드론 전시장과 광양시를 대표하는 관광지 사이버 투어, 드론 영상전, 드론 사진전 등 다채로운 프로그램으로 진행되며, 오프라인과 온라인으로 50대 드론의 군집 아트쇼를 선보인다.

온택트란 비대면을 일컫는 ‘언택트(Untact)’와 온라인을 통한 외부와의 ‘연결(On)’을 더한 개념이다

이번 행사는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 장기화로 활동이 제한된 상황에서 VR·AR 기술을 활용해 비대면 행사 기반을 조성하고, 시민들의 코로나 블루 완화와 공모전을 통한 드론 활용 활성화를 도모하기 위해 기획됐다.

12월 10일까지 영상/사진 공모 작품을 접수하며 향후 온라인 플랫폼 게재와 시민 투표를 통해 대상, 최우수상, 우수상을 선정해 문화상품권을 시상한다.

또한 플랫폼 접속 인증사진 게시자와 영상/사진 공모전 시민 투표자 중 무작위로 400명을 선정해 소정의 상품을 증정한다.

관광지 사이버 투어와 드론 전시장은 11월 중 온라인 플랫폼을 통해 오픈할 계획이며 드론 군집 아트쇼는 코로나19 확산 방지를 위해 비공개로 진행 후 온라인 플랫폼에 게재한다.

조선미 전략정책실장은 “광양시는 정부의 5대 분야 20개 핵심 신산업인 드론 산업의 육성을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다”고 말했다.

이어 “시는 드론 온택트 페스티벌을 통해, 새로운 기술과 문화를 반영해 추진하는 최초의 사례를 선보일 것이다”고 덧붙였다.

