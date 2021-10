[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 용인시가 반도체고등학교 설립을 추진한다. 용인에 반도체고등학교가 설립되면 충북 음성의 충북반도체고에 이어 국내 두 번째 반도체 전문 특성화고가 된다.

용인시는 26일 반도체클러스터 일반산업단지 조성과 관련해 반도체 분야의 맞춤형 우수인력 양성의 필요성이 커지고 있고, 용인시의 실업계고 부족 문제를 해결하기 위해 반도체고 설립을 검토하고 있다고 밝혔다.

용인시는 반도체고 설립으로 정책 결정이 내려지면 용인교육지원청과 구체적인 학교설립 방안을 마련할 계획이다.

시는 특성화고 설립, 기존 고교를 공업계열 직업고교로 전환, 기존 고교에 반도체 관련 학과 신설 중 한 가지를 선택해 학교 건립을 추진한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr