[포토]더스타(THE STAR)치과 강남구 논현2동 어르신 위한 사랑의 물품기부

신사동 소재 더스타 치과 칫솔, 치약 셋트 170개와 미리 준비한 수건과 똑딱이 담요, 파스 등으로 생활물품 꾸러미 만들어 지역 내 수급자 어르신들께 전달 예정

[아시아경제 박종일 기자] 25일 강남구 논현2동 주민센터에 반가운 손님들이 찾아왔다.

신사동에 위치한 더스타 직원들이 10월 경로의 달을 맞아 양손 가득 후원물품 꾸러미를 들고 온 것이다.

올해는 코로나19로 인해 각 동주민센터의 경로행사는 없어지고, 대신 기초생활 수급자분들에게 물품을 전달하기로 했지만 치솟는 물가 탓에 넉넉한 위문품 셋트를 채우지 못한 터라 더욱 귀한 손님들이었다.

기부된 물품은 칫솔, 치약 셋트 170개로 미리 준비한 수건과 똑딱이 담요, 파스 등으로 생활물품 꾸러미를 만들어 지역 내 수급자 어르신들께 전달할 예정이다.

잘사는 동네로 잘 알려진 강남구지만 소문과 달리 논현2동에만 거주하는 65세 이상 기초생활수급자가 138명에 달한다.

신사동에 소재하는 더스타 치과는 지난 2008년 이웃사랑 걷기대회를 시작으로 국내·외 구강검진, 연탄은행 기부, 노인급식소 배식활동 등을 통해 봉사활동을 넓혀가고 있다.

특히 하현 원장은 바쁜 일정에도 매년 논현2동 주민센터의 기부활동에도 참여해 주민들로부터 칭찬이 자자하다.

논현2동 이선형 동장은“올해는 지역 내 어르신들을 모시는 경로행사는 없지만 코로나19로 힘들어 하시는 수급자 어르신분들께 보탬이 될 수 있는 작은 생활물품 셋트를 준비했다"며 "얼마 남지 않은 한 달 공경과 사랑이 가득한 10월이 됐으면 한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr