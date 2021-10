[아시아경제 김진호 기자] 한화투자증권은 인터넷전문은행 3호 토스뱅크의 주식 600만주를 추가 취득한다고 25일 공시했다. 이는 약 300억원 규모다.

주식 취득 뒤 한화투자증권의 토스뱅크 지분율은 8.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 28일이다. 한화투자증권은 주식 취득의 목적에 대해 "증권업 본업과의 시너지 효과 및 수익 다각화 목적"이라고 밝혔다.

