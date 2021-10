[아시아경제 박지환 기자] 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 300 등락률 -0.30% 거래량 80,756 전일가 100,200 2021.10.25 13:40 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]녹십자랩셀, 관계사 고형암 세포치료제 전임상 발표 기대감…'상승'녹십자랩셀, 170억 규모 단기차입금 증가 결정녹십자랩셀, 지씨셀로 상호 변경 close 은 연결 기준 올해 3분기 잠정 경영 실적을 집계한 결과 103억원의 영업이익을 기록했다고 25일 공시했다. 이는 전년동기 대비 253.1% 증가한 것이다.

같은 기간 매출액은 383억원으로 60.4% 증가했다. 순이익은 77억원으로 474.6% 늘었다.

