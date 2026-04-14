지씨셀 지씨셀 close 증권정보 144510 KOSDAQ 현재가 23,600 전일대비 400 등락률 +1.72% 거래량 6,236 전일가 23,200 2026.04.14 10:20 기준 관련기사 지씨셀, 고형암 표적 면역세포치료 CAR-NK 기술 특허 출원 GC셀, CD5 CAR-NK 치료제 임상 1상 중간결과 발표 목암생명과학연구소, 'K-문샷' 프로젝트 참여 전 종목 시세 보기 은 부패방지 경영시스템(ISO 37001)과 컴플라이언스 경영시스템(ISO 37301) 통합 인증을 한국준법진흥원(KCI)으로부터 갱신 취득했다고 14일 밝혔다.

왼쪽부터 김재왕 지씨셀 대표이사, 이용기 한국준법진흥원 원장, 원성용 지씨셀 대표이사. 지씨셀 AD 원본보기 아이콘

이번 인증은 2023년 최초 취득 이후 운영 체계를 유지·고도화한 성과를 인정받은 결과다.

ISO 37001과 ISO 37301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 글로벌 기준으로, 기업이 적용 가능한 법률과 규범을 기반으로 부패 및 법 위반 리스크를 사전에 식별하고 체계적으로 통제·관리하기 위한 경영시스템이다. 한국준법진흥원은 관련 분야 전문성을 바탕으로 심사를 진행하는 인증기관으로, 인증 기업은 리스크 예방 체계를 갖춘 것으로 평가된다.

지씨셀은 검체검사 분야에서 ISO 37001·ISO 37301 통합 인증을 갱신까지 유지한 유일한 사례라는 게 회사 측 설명이다.

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김재왕 지씨셀 대표는 "ISO 37001과 ISO 37301 인증은 기업의 부패 근절과 준법문화 정착을 통해 경쟁력을 확보하고 지속가능경영을 실현하기 위한 필수 요소"라며 "앞으로도 임직원 대상 컴플라이언스 교육을 강화하고 관련 법령을 철저히 준수해 기업의 투명성과 윤리경영 수준을 높여 나가겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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