“기준금리 1%p 상승 시 중소기업 이자부담 8.45%p 오른다”

중기중앙회 연구용역 결과 발표

"일시적 유동성 기업 선별 지원 필요"

[아시아경제 김희윤 기자] 기준금리 1%포인트(p) 상승 시 중소기업이 부담하는 영업이익 대비 이자비용이 8.45%p 상승한다는 연구 결과가 나왔다.

25일 중소기업중앙회는 한양대 전상경 교수와 강창모 교수가 공동 수행한 '인플레이션, 양적 완화 축소 및 금리 인상의 영향과 향후 중소기업 지원정책 방향' 연구 용역 결과 이 같이 나타났다고 밝혔다.

이번 연구는 제조업체인 외부감사기업 2만1415곳(중소기업 2만255곳, 대기업·중견기업 1160곳)의 2000년~2020년 패널 데이터 분석을 통해 진행됐다.

연구 결과에 따르면 기준금리가 1%p 오르면, 중소기업이 부담하는 영업이익 대비 이자비용이 8.45%p 상승하는 것으로 나타났다.

중소기업은 2020년 표본 기준 영업이익의 약 63%를 이자비용으로 지출하고 있다. 이에 따라 기준금리 1%p 상승시 이자비용은 영업이익의 72%까지 증가할 것으로 예상된다.

아울러 생산자물가상승률이 1%p 오를 때, 중소기업의 영업이익 감소폭은 0.27%p로 대기업(0.09%p)의 3배에 달했다. 또한 중소기업의 순이익은 0.26%p 이 감소하는 것에 비해 대기업의 순이익은 오히려 0.02%p 증가하는 것로 확인됐다.

특히 원재료 가격 상승시 중소기업은 대·중견기업 대비 가격 전가 능력이 상대적으로 낮아 원재료 가격 상승분을 납품대금에 반영하지 못하는 것이 원인으로 분석됐다.

전상경 교수와 강창모 교수는 "물가상승과 금리 인상의 영향은 동 연구용역의 표본에 포함되지 않은 비외감 중소기업과 소상공인에게는 더 클 것으로 추정된다"며 "글로벌 공급망 붕괴, 탄소중립에 대한 요구 증가 등으로 인해 추가 원가 상승이 예상되는 상황에서 중소기업 대응능력 제고가 필요하다"고 강조했다.

이어 "이를 위해 우량 중소기업에 대한 정책자금 지원과 원가 상승에 따라 일시적 유동성 위기에 빠진 기업에 선별적 지원이 필요하다"며 "원가 상승분에 대한 가격 전가가 어렵고, 원자재 가격 상승에 특히 취약한 산업군에 속한 중소기업들에게 우선적 지원이 필요하다"고 지적했다.

양찬회 중기중앙회 KBIZ중소기업연구소장은 "금리인상 압력이 큰 상황이지만 현 시점에서 기준금리 인상은 중소기업의 이자비용 부담이 가중될 것"이라며 "정책자금의 효율적 지원으로 우량한 중소기업의 부도발생을 방지하는 동시에 회생 가능성이 높은 기업에 추가 신용 보증 등 정책자금 지원이 필요하다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr