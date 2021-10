靑 "누리호 국민보고, 연구원 분들과 함께한 것은 당연"

文대통령 발표 시 연구원 '병풍 동원' 논란 반박…"항우연, 오랜 시간 도전정신으로 연구 함께해"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 21일 한국형 발사체 누리호 발사 결과에 대한 문재인 대통령의 대국민 보고 행사에 한국항공우주연구원들이 함께한 것은 너무 당연하다고 22일 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 이날 기자들을 만난 자리에서 "어제 우주를 향한 꿈이 담긴 한국형발사체 누리호의 발사 결과를 국민께 보고드리면서, 또 한국항공우주연구원에 계신 분들이 오랜 시간 도전정신과 인내로 연구 결과에 함께해 오셨는데, 그분들과 함께하는 것이 너무 당연하다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "대통령께서는 어제도 헌신해 온 국내 업체의 연구자, 노동자, 기업인들에게 진심으로 존경과 격려의 인사를 드렸는데, 그 자리에 그분들이 함께하시는 것은 지극히 자연스러웠다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 일부 언론은 TV로 중계됐던 문 대통령의 대국민 보고 행사에 항우연 연구원들이 자리를 함께 한 것과 관련해 과학자들을 병풍으로 동원했다는 취지로 보도를 한 바 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr