봉하마을 찾은 이재명 “노무현의 길 가겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)는 22일 경남 김해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방했다.

이 후보는 이날 권 여사 예방이 끝난 뒤 기자들과 만나 “노 전 대통령이 가시고자 한 길은 반칙과 특권 없는 세상, 사람 사는 세상으로 제가 말한 대동 세상과 똑같다”며 “가는 길도 같고 살아가는 방식도 같고 생각하는 것도 같다”고 말했다.

이 후보는 “앞으로도 그 길을 계속 가야한다. 저희가 아직 도달하지 못한 반칙과 특권 없는 세상, 사람사는 세상을 향해서 모두가 힘 합쳐서 나아가야 한다고 생각한다”고 강조했다.

권 여사는 이 후보에게 “젊었을 때 남편을 많이 닮았다”며 “부러지지 않을까 걱정된다”는 말을 전한 것으로 알려졌다.

이날 도지사 사퇴를 묻는 기자들의 질문에는 “행정 절차상 불가피하게 다음주로 미뤄졌지만 빠른 시일 내 사퇴할 것”이라며 “당이 원하는 바도 있고, 신속하게 선대위를 구성해야하는 당의 입장을 존중해야할 것 같다”고 답했다.

