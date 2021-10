[아시아경제 이민우 기자] 모바일리더 모바일리더 100030 | 코스닥 증권정보 현재가 18,900 전일대비 200 등락률 +1.07% 거래량 2,522 전일가 18,700 2021.10.22 13:37 장중(20분지연) 관련기사 [기로의상장사]모바일리더, 잘난 자회사 부진한 본업… 딥러닝에 기대인지소프트, 모인 주식 53억원어치 취득…지분율 20%모바일리더, 모바일솔루션(스마트폰) 테마 상승세에 7.37% ↑ close 는 올해 3분기 연결 기준 매출 55억원, 영업이익 14억원의 잠정 실적을 거뒀다고 22일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 9.0%, 9.5% 증가한 규모다.

