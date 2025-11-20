본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"인지소프트, 주주환원 확대 지속"

유현석기자

입력2025.11.20 08:43

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB증권은 인지소프트 에 대해 주주환원 확대가 지속될 것이라고 20일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

[클릭 e종목]"인지소프트, 주주환원 확대 지속"
AD
원본보기 아이콘

인지소프트는 금융기관의 디지털 금융업무 확산 및 ODS 활성화를 위한 클라우드 기반 전자문서 서비스(Q-Service) 사업을 영위하고 있다. 임상국 KB증권 연구원은 "주 4.5일제 근무가 현실화될 경우 클라우드 기반 전자문서 서비스 및 금융업무 자동화 로보틱 솔루션 사업을 영위하고 있어 수혜가 예상된다"고 말했다.


그러면서 "현재 시가총액은 726억원으로 3분기 말 기준 유보율 4062%, 현금 및 유동금융자산 470억원, 기술 영업가치 등을 감안하면 현저한 저평가 상태로 판단된다"며 " 지난 4일 15억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했는데 자사주 추가 취득이 완료되면 21%대로 자사주 보유비율이 증가할 전망"이라고 설명했다.

그는 "현재 정부는 자사주 소각 등 코리아 디스카운트 해소를 위한 법 개정이 추진되고 있다"며 "자사주 18.9%, 이익잉여금 약 654억원 등 향후 자사주 소각, 무상증자, M&A 재원 등으로 활용이 가능하다"고 강조했다. 이어 "우량한 자산가치를 기반으로 향후 M&A를 통한 성장동력 확보가 중요하며 가치주에서 성장주로 도약할 수 있을지 주요 포인트"라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디저트 떠오른 韓붕어빵 "한국 가면 꼭 먹어라" 입소문 타더니…글로벌 디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기