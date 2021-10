손태승 "격의없는 소통, 우리금융 디지털혁신의 핵심 추진력"

[아시아경제 김진호 기자] 손태승 우리금융회장은 "그룹사와 각 사업부서, 경영진과 실무자 간 격의 없는 소통과 빠른 의사결정이 우리금융 디지털혁신의 핵심 추진력"이라고 강조했다.

21일 우리금융에 따르면 손 회장은 최근 주요 디지털 현안에 대해 지주사, 우리은행 등 디지털/정보통신(IT) 조직 및 현장 실무자들과 격의 없는 소통 행보를 이어가고 있다. 손 회장은 "우리금융은 디지털 사업 추진과 함께 기업 문화도 혁신적 변화를 이뤄내는 노력을 통해 성공적인 디지털 혁신을 만들어 가고 있다"고 설명했다.

먼저 디지털/IT 부서 실무자로 구성된 ‘레드팀’은 그룹 디지털혁신의 바른 소리 전담조직이다. 각종 디지털 관련 회의에서 논의되는 사안들에 대해 실무자 관점에서 살아있는 의견을 가감없이 제안하고 있다.

디지털 금융에 관심이 많은 영업현장 실무자로 구성된 ‘블루팀’은 현장과 고객의 목소리를 대변하는 조직이다. 공급자 관점이 아닌 소비자 관점에서의 서비스 구현을 최우선으로 현장에서의 고객의 반응과 불만사항을 유관부서에 전달해 신속하게 개선토록 하는 역할을 수행하고 있다.

우리금융은 최고경영자와 실무자가 그룹의 디지털혁신에 대해 서로의 관점을 자유롭게 공유하고 소통하는 이러한 시도에 대해 보수적인 금융권 문화에서 벗어나 젊고 역동적인 우리금융만의 기업문화를 만들면서 디지털혁신 가속화에도 긍정적 영향을 미치고 있다고 평가했다.

한편 우리금융은 지난해 9월 우리은행, 우리에프아이에스 디지털부문 임직원을 우리금융디지털타워에 모았다. 디지털 헤드쿼터인 우리금융디지털타워에서 시너지 창출을 위한 그룹 디지털 코워크(Co-Work) 시도도 성공적으로 수행해 나가고 있다.

