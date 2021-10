마켓컬리 "컬리 퍼플박스 100일, 여의도 3분의 1 면적 종이박스 절감"

재사용 포장재 배송 시행 100일간 종이박스 106만㎡ 절감

냉매 1만7000㎥, 비닐 7.4t, 종이봉투 53.3t 감소 등 유의미한 성과 얻어

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리가 재사용 포장재인 '컬리 퍼플 박스'의 정식 도입 이후 100일 동안 종이박스 106만㎡, 비닐 7.4t, 냉매 1만7000㎥ 등의 절감 효과를 거뒀다고 21일 밝혔다.

마켓컬리는 2019년 9월 모든 포장재를 재활용이 가능한 종이로 변경한 '올페이퍼 챌린지'를 시작한 데 이어 지난 5월 컬리 퍼플 박스 첫 공개 및 재사용 포장재 배송 베타 서비스를 시작했다. 베타 서비스 기간 사용자들의 만족스러운 반응을 확인한 마켓컬리는 지난 7월14일 샛별배송 지역(수도권) 전 고객을 대상으로 정식 서비스를 시작, 본격적인 재사용 포장재 배송을 시작했다.

재사용 포장재 배송은 고객이 주문 후 문 앞에 컬리 퍼플박스 또는 개인 보냉 박스를 놓아두면 배송매니저가 상품을 박스에 담는 방식으로 운영된다. 반영구적인 재사용 포장재를 사용하는 만큼 종이 포장재 및 냉매 사용을 최소화했으며, 재사용 포장재 배송 시 사용되는 비닐의 회수 서비스도 함께 운영했다.

이렇게 마켓컬리가 재사용 포장재 배송의 정식 서비스를 시작한 이후 100일이 지난 현재까지 절감한 종이박스의 면적은 106만㎡로, 여의도 면적 3분의 1을 넘는 넓이다. 컬리 퍼플 박스의 보냉력이 강해 종이박스 대비 냉매 사용량도 줄었다. 컬리 퍼플 박스 도입 후 줄어든 냉매의 총 부피는 1만7000㎥다. 냉매를 덜 사용하게 된 만큼 아이스팩 비닐, 드라이아이스 부직포 등의 사용량도 함께 감소하면서 비닐 사용량 역시 7.4t 절감 효과를 봤다. 이 외에 종이봉투 사용량은 53.3t 감소했으며, 비닐을 만들 때 한 번 이상 가공된 비닐을 다시 녹여 재활용하는 과정 및 비닐 사용량을 최소화해 비닐을 만드는 과정에서 발생하는 이산화탄소 145t 절감 효과도 기록했다.

재사용 포장재 배송 베타 서비스를 선보인 첫 날 화이트 등급 이상 고객을 대상으로 했음에도 불구하고 전체 주문의 약 7%가 재사용 포장재 배송을 선택했다. 7월 정식 서비스를 시작한 이후 일 평균 이용 건수는 베타 서비스 기간 대비 84% 증가했다. 컬리 퍼플 박스의 고객 누적 후기 수는 1만5000개를 넘어섰다.

