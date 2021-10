[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 디피씨=스틱인베스트먼트 지분 100% 확보하며 흡수 합병 결정

◆ 엠씨넥스=한국전자재료로부터 433억원 규모의 토지 및 건물 양수 결정

◆ 셀트리온=휴미라 바이오시밀러 '유플라이마', 식품의약품안전처의 국내 품목 허가 획득

◆ 삼성전기=Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.의 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 생산·판매 중단 및 잔여자산 처분

◆ 에쓰씨엔지니어링=박진수 외 4명이 서울남부지방법원에 제기한 신주 발행과 상장 금지 가처분 소송 취하

◆ 현대건설=주식회사 아키션과 6048억원 규모의 환호근린공원 공동주택 신축공사 수주 계약 체결

◆ CJ CGV=계열사에 190억원 규모의 채무보증 결정

◆ 대우건설=김해푸르지오하이엔드2차 수분양자에 720억원 규모의 채무보증 결정

◆ CJ CGV=CJ올리브네트웍스의 광고사업 흡수 합병 결정

