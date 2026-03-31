미리캐피탈 이후 첫 조직개편…기존 경영진 유지

스틱벤처스도 인사 단행…정보라 전무 대표 선임

곽동걸 스틱인베스트먼트 신임 최고경영자(CEO) AD 원본보기 아이콘

스틱인베스트먼트 스틱인베스트먼트 close 증권정보 026890 KOSPI 현재가 8,530 전일대비 410 등락률 -4.59% 거래량 84,358 전일가 8,940 2026.03.31 15:02 기준 관련기사 [단독]금융당국, 사모펀드 '대주주 적격요건' 외국계 적용 추진 [단독]"최대주주지만 이사회 안 간다" 미리캐피탈, 스틱인베 이사 선임 철회 새 주인 맞은 스틱인베, 늦었던 세대교체 본격화 전 종목 시세 보기 는 곽동걸 부회장을 신임 최고경영자(CEO)로 선임했다. 최대주주는 외국계 자산운용사 미리캐피탈로 바뀌었지만 기존 경영진은 유지하는 모양새다.

31일 스틱인베는 이같은 인사를 단행했다고 밝혔다. 신임 CEO 임기는 다음 달 1일부터다. 기존 최고투자책임자(CIO)는 겸직한다.

이번 인사는 최대주주 변경 이후 추진되는 경영 체제 개편의 일환이다. 앞서 스틱인베는 창업주 도용환 회장의 지분을 미리캐피탈에 팔면서 최대주주가 바뀌었다. 다만 미리캐피탈은 경영에 관여하지 않으며 소유와 경ㄴ영을 분리하기로 했다.

곽 신임 CEO는 도 회장이 스틱인베를 창업한 시절부터 함께하며 CIO로 스틱의 모든 투자를 이끌었다. 그간 사모투자(PE) 시장에서 축적된 딜 소싱 역량과 포트폴리오 관리 경험을 바탕으로 ▲글로벌 투자 확대 ▲투자 포트폴리오 고도화 ▲기관투자가 네트워크 강화 ▲글로벌 출자자(LP) 발굴 및 글로벌 펀딩 역량 강화에 집중할 계획이다.

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스틱인베는 100% 자회사 스틱벤처스의 조직 개편도 단행했다. 정보라 전무가 신임 대표이사로 선임됐고, 정근호 대표는 부회장으로 승진했다.

정보라 스틱벤처스 신임 대표이사 원본보기 아이콘

정보라 대표는 그간 스틱벤처스에서 초기 기업의 투자 및 주요 포트폴리오 발굴을 주도한 핵심 인력이다. 바이오를 비롯한 다양한 산업에서 투자 실행과 회수 경험을 축적해왔다. 연세대 생명공학과를 졸업하고 KAIST에서 생물과학 석사 학위를 받았다. 이후 아모레퍼시픽과 대신증권, 한화투자증권 등에서 애널리스트 경력을 쌓은 뒤 2017년 스틱인베스트먼트를 거쳐 스틱벤처스에 합류했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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