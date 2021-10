"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감

삼성전자 3.5%, SK하이닉스 2.6% 급락마감

"외국인, 주요 기술주 중심으로 매도규모 키워"

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 개인의 순매수세에도 큰 폭으로 하락 마감했다. 에너지 가격 급등으로 인플레이션에 대한 우려가 커진 가운데 원·달러 환율이 장중 1200원 넘어선 점이 지수에 부담으로 작용했다.

12일 코스피는 전 거래일 대비 1.35%(39.92포인트) 하락한 2916.38로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(6.07포인트) 하락한 2950.22로 장을 시작한 뒤 오후에도 하락세를 이어갔다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 9794억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 9212억원, 1998억원어치 주식을 팔았다.

이날 증시는 장중 원·달러 환율이 1200원을 터치하자 하락폭을 확대해 나갔다. 환율은 전력난에 따른 상품가격과 에너지 가격이 급등하면서 글로벌 인플레이션 우려가 크게 반영된 데 따른 것으로 분석된다. 이경민 대신증권 연구원은 “이날 증시는 에너지 가격 상승세 지속과 공급망 병목현상 장기화 등으로 인플레이션 우려가 확대돼 투자심리가 크게 위축됐다”며 “외국인 투자자들이 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,000 전일대비 2,500 등락률 -3.50% 거래량 30,384,618 전일가 71,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 대면·출장 재개…기업들, 위드 코로나 잰걸음外人 팔자에 '6만전자'로… 증시 불안 여전개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래 close 와 SK하이닉스, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 372,000 전일대비 16,500 등락률 -4.25% 거래량 805,123 전일가 388,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래[단독]“쿠팡 비켜”…네이버·CJ, 물류센터 AI 이어 ‘디지털트윈’ 도입한다"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 -3.40% 거래량 3,798,974 전일가 117,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close 등 주요 기술주 중심으로 매물을 팔아치웠다”고 말했다.

업종별로 보면 섬유·의복업(1.56%), 화학(1.39%), 철강·금속(0.99%)이 오름세를 보였다. 섬유 의복업 관련 주식인 F&F홀딩스 F&F홀딩스 007700 | 코스피 증권정보 현재가 35,150 전일대비 1,550 등락률 +4.61% 거래량 162,059 전일가 33,600 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 F&F홀딩스, F&F로지스틱스 흡수합병 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close (4.6%), F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 25,000 등락률 +3.13% 거래량 50,842 전일가 800,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close (3.1%)의 경우 실적 기대감이 하락장 속에서도 오름세를 보였다. 시가총액 상위종목을 보면 LG화학(4.19%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 83,262 전일가 830,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (0.48%)를 제외하곤 모두 내림세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,000 전일대비 2,500 등락률 -3.50% 거래량 30,384,618 전일가 71,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 대면·출장 재개…기업들, 위드 코로나 잰걸음外人 팔자에 '6만전자'로… 증시 불안 여전개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래 close (-3.50%), SK하이닉스(-2.66%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 372,000 전일대비 16,500 등락률 -4.25% 거래량 805,123 전일가 388,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래[단독]“쿠팡 비켜”…네이버·CJ, 물류센터 AI 이어 ‘디지털트윈’ 도입한다"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락 close (-4.25%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 -3.40% 거래량 3,798,974 전일가 117,500 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-3.40%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 23,000 등락률 -3.35% 거래량 373,300 전일가 686,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-3.35%) 등은 큰 폭의 내림세를 보였다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.36%(12.96포인트) 떨어진 940.15로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(1.99포인트) 떨어진 951.12로 출발했다. 투자자동향을 보면 개인 혼자 1760억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 1630억원, 149억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,300 등락률 +2.90% 거래량 767,432 전일가 182,700 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (2.90%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 1,800 등락률 +2.05% 거래량 732,805 전일가 88,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (2.05%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 65,400 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 507,920 전일가 65,300 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (0.15%)는 상승했고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,000 전일대비 2,000 등락률 -2.25% 거래량 762,931 전일가 89,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-2.25%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 421,900 전일대비 1,300 등락률 -0.31% 거래량 238,862 전일가 423,200 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-0.31%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,400 전일대비 3,600 등락률 -6.92% 거래량 1,422,340 전일가 52,000 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-6.92%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,400 등락률 -1.92% 거래량 159,501 전일가 124,900 2021.10.12 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close (-1.92%) 등은 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr